DTM verkündet großen Zuschauerzuwachs

SID 13.08.2026 • 14:54 Uhr Die DTM veröffentlicht ihren Rennkalender, das Finale steigt auch 2027 am Hockenheimring.

Drei Länder, acht Rennwochenenden, 16 Meisterschaftsläufe: Die DTM hat ihren Rennkalender für das Jahr 2027 veröffentlicht und setzt dabei auf die bewährten Strecken. In diesem Jahr verzeichnete die Rennsportserie bislang einen Besucherzuwachs von 13 Prozent. „Die volle Begeisterung auf den Tribünen zeigt: Die DTM ist auf Erfolgskurs und hat eine hohe Anziehungskraft für die Besucher“, sagte ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Neu ist 2027 nur die Reihenfolge der Rennen. Die Auslandsrennen in Zandvoort/Niederlande und Spielberg/Österreich bleiben erhalten. Letzterer Kurs stellt den Saisonauftakt dar (23. bis 25. April). In Deutschland wird weiter in Oschersleben, am Lausitz-, Noris-, Nürburg- und dem Sachsenring gefahren. Das Saisonfinale steigt traditionell am Hockenheimring (8. bis 10. Oktober).

DTM wieder populärer für Zuschauer