Bortolotti disqualifiziert: Engel erbt Sieg in Oschersleben

SID 13.08.2026 • 20:52 Uhr Fast drei Wochen nach den Rennen in Sachsen-Anhalt ändert sich das Endresultat.

Maro Engel hat fast drei Wochen nach dem DTM-Wochenende in Oschersleben den Sieg im zweiten Rennen geerbt. Die Sportkommissare des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) disqualifizierten am Donnerstag den ursprünglichen Gewinner Mirko Bortolotti, weil dieser an seinem Lamborghini ein Radlager verwendet hatte, „das nicht der DTM-Homologation entsprach“. Das Team des Italieners kündigte umgehend an, „gegen die Entscheidung der Sportkommissare eine Berufung einzulegen“.