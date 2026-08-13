Maro Engel hat fast drei Wochen nach dem DTM-Wochenende in Oschersleben den Sieg im zweiten Rennen geerbt. Die Sportkommissare des Deutschen Motor Sport Bundes (DMSB) disqualifizierten am Donnerstag den ursprünglichen Gewinner Mirko Bortolotti, weil dieser an seinem Lamborghini ein Radlager verwendet hatte, „das nicht der DTM-Homologation entsprach“. Das Team des Italieners kündigte umgehend an, „gegen die Entscheidung der Sportkommissare eine Berufung einzulegen“.
Bortolotti disqualifiziert: Engel erbt Sieg in Oschersleben
Fast drei Wochen nach den Rennen in Sachsen-Anhalt ändert sich das Endresultat.
Engel erbt Sieg in Oschersleben
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Zumindest vorerst rückte Engel vom zweiten auf den ersten Platz nach vorne und baute mit einiger Verspätung seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter aus. Der Mercedes-Pilot liegt mit 150 Punkten nun 25 Zähler vor dem Dänen Nicki Thiim (Aston Martin). Am Samstag und Sonntag geht es auf dem Nürburgring mit den Saisonrennen elf und zwölf weiter.