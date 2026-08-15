Auf der Zielgeraden der DTM-Saison spitzt sich der Kampf um den Titel noch einmal zu. Der Italiener Matteo Cairoli im Ferrari gewann am Samstag das erste von zwei Rennen am Nürburgring und setzte damit Spitzenreiter Maro Engel unter Druck – auch dahinter machten Engels Verfolger wichtige Punkte gut.
DTM: Titelkampf spitzt sich zu
Thomas Preining (Österreich/Porsche) wurde Zweiter vor Marco Wittmann (Markt Erlbach/BMW), auch Lucas Auer (Österreich) im Mercedes konnte mit Rang fünf durchaus leben. Denn Engel (München/Mercedes) kam nicht über Rang sechs hinaus, die Spitze schob sich dadurch wieder näher zusammen.
Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt am Nürburgring ein weiteres Rennen, anschließend stehen nur noch die Rennwochenenden am Sachsenring (12./13. September) und in Hockenheim (10./11. Oktober) an. Aktuell haben mindestens fünf Fahrer noch Aussichten auf den Titel. Routinier Engel (160 Punkte) liegt vor Preining (143), Auer (136), dem Dänen Nicki Thiim (Aston Martin/130) und Cairoli (123). Auch Wittmann (110) hat noch Außenseiterchancen.
Engel indes hatte schon kurz vor dem Rennwochenende in der Eifel nachträglich wichtige Punkte erhalten. Der 40-Jährige erbte den Sieg beim zweiten Rennen in Oschersleben, er profitierte dabei von der nachträglichen Disqualifikation des ursprünglichen Gewinners Mirko Bortolotti. An dessen Lamborghini sei ein Radlager verwendet worden, „das nicht der DTM-Homologation entsprach“, teilten die Sportkommissare mit. Bortolottis Team legte allerdings Berufung ein, das Urteil – und damit auch Engels Punktestand – ist damit vorläufig.