DTM: Titelkampf spitzt sich zu

SID 15.08.2026 • 14:49 Uhr Der deutsche Routinier Maro Engel lässt am Nürburgring Federn. Am Samstag macht die Konkurrenz Boden gut.

Auf der Zielgeraden der DTM-Saison spitzt sich der Kampf um den Titel noch einmal zu. Der Italiener Matteo Cairoli im Ferrari gewann am Samstag das erste von zwei Rennen am Nürburgring und setzte damit Spitzenreiter Maro Engel unter Druck – auch dahinter machten Engels Verfolger wichtige Punkte gut.

Thomas Preining (Österreich/Porsche) wurde Zweiter vor Marco Wittmann (Markt Erlbach/BMW), auch Lucas Auer (Österreich) im Mercedes konnte mit Rang fünf durchaus leben. Denn Engel (München/Mercedes) kam nicht über Rang sechs hinaus, die Spitze schob sich dadurch wieder näher zusammen.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steigt am Nürburgring ein weiteres Rennen, anschließend stehen nur noch die Rennwochenenden am Sachsenring (12./13. September) und in Hockenheim (10./11. Oktober) an. Aktuell haben mindestens fünf Fahrer noch Aussichten auf den Titel. Routinier Engel (160 Punkte) liegt vor Preining (143), Auer (136), dem Dänen Nicki Thiim (Aston Martin/130) und Cairoli (123). Auch Wittmann (110) hat noch Außenseiterchancen.