Zwei Favoriten schießen sich gegenseitig ab, der Titelkampf wird neu gemischt: Die DTM steuert weiter auf ein spannendes Saisonfinale zu. Routinier Marco Wittmann im BMW gewann am Sonntag das zweite Rennen am Nürburgring und hat nun selbst wieder realistische Chancen auf seinen dritten Gesamtsieg in der Rennserie. Wittmann setzte sich vor Tom Kalender (Hamm/Mercedes) und dem Österreicher Thomas Preining (Porsche) durch. Preining rückte im Klassement damit ganz nah an die Spitze heran und profitierte von einem kleinen Drama: Gleich nach dem Start kollidierten die beiden Mercedes-Piloten Maro Engel, weiterhin Gesamtspitzenreiter, und Lucas Auer, beide schieden aus.
DTM: Wittmann gewinnt – Engel scheidet aus
Der Titelkampf spitzt sich bei einem turbulenten Rennen am Nürburgring weiter zu.
Als Sieger zurück im Titelkampf: Marco Wittmann
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Auch der Italiener Matteo Cairoli im Ferrari, der das Samstags-Rennen in der Eifel gewonnen hatte, erwischte einen schlechten Tag. Durch einen verpatzten Boxenstopp fiel er weit zurück und verpasste die Top 10. Der dänische Titelkandidat Nicki Thiim (Aston Martin) wurde am Sonntag Siebter.
Damit haben zwei Rennwochenenden vor Saisonschluss noch sechs Fahrer realistische Chancen auf den Titel. Engel (160 Punkte) führt mit nur einem Punkt Vorsprung auf Preining (159), dahinter folgen Thiim (139), Auer (136), Wittmann (135) und Cairoli (126). Die Entscheidung fällt bei den Rennwochenenden am Sachsenring (12./13. September) und in Hockenheim (10./11. Oktober).