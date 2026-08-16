DTM: Wittmann gewinnt – Engel scheidet aus

Zwei Favoriten schießen sich gegenseitig ab, der Titelkampf wird neu gemischt: Die DTM steuert weiter auf ein spannendes Saisonfinale zu. Routinier Marco Wittmann im BMW gewann am Sonntag das zweite Rennen am Nürburgring und hat nun selbst wieder realistische Chancen auf seinen dritten Gesamtsieg in der Rennserie. Wittmann setzte sich vor Tom Kalender (Hamm/Mercedes) und dem Österreicher Thomas Preining (Porsche) durch. Preining rückte im Klassement damit ganz nah an die Spitze heran und profitierte von einem kleinen Drama: Gleich nach dem Start kollidierten die beiden Mercedes-Piloten Maro Engel, weiterhin Gesamtspitzenreiter, und Lucas Auer, beide schieden aus.