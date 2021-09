Formel 2: Dauerregen in Sotschi - erstes Rennen verschoben

In der Formel 2 waren Rennen am Samstag (9.30/15.45) und am Sonntag (10.20) vorgesehen. Geplant sind auch weitere Formel-3-Rennen am Samstag um 12.40 Uhr und am Sonntag um 8.55 Uhr (jeweils MESZ). Der Norweger Dennis Hauger steht seit Freitag als Formel-3-Meister fest.