Formel 2: Drugovich wieder Spitzenreiter

Deutsche Piloten sind an diesem Wochenende nicht am Start. Zuletzt in Imola hatte David Beckmann ein ordentliches Kurz-Comeback gegeben, als er dem Charouz-Team als Achter die ersten Punkte bescherte. In Italien ersetzte er Stammfahrer Cem Bölükbasi (Türkei). Beckmann hatte sein festes Formel-2-Cockpit in der vergangenen Saison wegen fehlender Sponsorengelder verloren.