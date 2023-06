Formel 2: Vesti verlässt auch Barcelona als Spitzenreiter

Damit baute er seinen Vorsprung in der Meisterschaft leicht aus. 110 Punkte hat Vesti nun, sein erster Verfolger ist der Franzose Theo Pourchaire (ART/99). Vestis von Ferrari geförderter Prema-Teamkollege Oliver Bearman (Großbritannien) siegte am Sonntag von der Pole Position.

Weiter geht es in der Formel 2 am 1. und 2. Juli in Spielberg/Österreich. Deutsche Piloten sind in diesem Jahr nicht in der höchsten Nachwuchsrennserie vertreten, die Mick Schumacher 2020 gewann.