Kurz vor Formel-1-Quali: Regen sorgt für Formel-2-Abbruch

Heftiger Regen über Zandvoort hat zu einem Abbruch des Formel-2-Rennens geführt - und lässt auch Zweifel an einem planmäßigen Start des Qualifyings in der Formel 1 aufkommen. Das Rennen in der Nachwuchsklasse startete mit viel Wasser auf der Strecke bei schlechter Sicht hinter dem Safety Car, schon in der ersten freien Runde sorgte dann ein Crash für die Rote Flagge.