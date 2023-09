Formel 2: Vesti rückt an Spitzenreiter Pourchaire heran

Der Titelkampf in der Formel 2 scheint zu einem Privatduell zwischen Mercedes-Junior Frederik Vesti und dem von Sauber geförderten Theo Pourchaire zu werden. Der Däne Vesti gewann im Prema das Sprintrennen in Monza und rückte bis auf neun Punkte an den Meisterschaftsspitzenreiter aus Frankreich heran, der im ART den vierten Rang erreichte. Der Japaner Ayumu Iwasa (Dams) schied aus, der Meisterschaftsdritte hat damit nur noch geringe Chancen im Titelrennen.