Formel 2: Pourchaire krönt sich zum Nachwuchs-Champion

Theo Pourchaire (20) hat sich im Saisonfinale in Abu Dhabi den Titel in der Formel 2 gesichert. In einem packenden letzten Rennen reichte dem von Sauber geförderten Franzosen zum Abschluss in seinem ART Platz fünf, um sich mit elf Punkten Vorsprung gegen seinen Rivalen und Mercedes-Junior Frederik Vesti (Prema) durchzusetzen. Der Däne wurde im Hauptrennen am Sonntag Dritter, nachdem er Pourchaire am Samstag mit seinem Sieg im Sprintrennen noch einmal unter Druck gesetzt hatte.