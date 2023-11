Formel 2: Vesti gewinnt, aber Pourchaire bleibt Titelfavorit

Theo Pourchaire (20) hat zum Auftakt des Formel-2-Saisonfinales in Abu Dhabi Schadensbegrenzung betrieben und geht als großer Favorit in die Titelentscheidung am Sonntag (10.15 Uhr/Sky). Der von Sauber geförderte Franzose fuhr in seinem ART im Sprintrennen von Startplatz 14 noch auf Rang sieben nach vorne, sein Rivale und Mercedes-Junior Frederik Vesti (Dänemark/Prema) hielt seine Hoffnungen mit seinem sechsten Saisonsieg am Leben.