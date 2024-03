Bearman nach Ferrari-Abstecher Achter in der Formel 2

Oliver Bearman ist nach seinem vielbeachteten Formel-1-Debüt als Ferrari-Ersatzmann eine Klasse tiefer im Mittelfeld ins Ziel gekommen. Der 18-jährige Brite belegte im Formel-2-Sprintrennen in Melbourne den achten Platz und holte seinen ersten Punkt der Saison. Im Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag (1.35 Uhr MEZ/Sky), in dem deutlich mehr Zähler vergeben werden, war der Prema-Pilot am Freitag nicht über Rang 16 hinausgekommen.