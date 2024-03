Formel 2: "Wunderkind" Antonelli beim Debüt ohne Punkte

Das italienische „Wunderkind“ Andrea Kimi Antonelli ist ziemlich gewöhnlich in seine erste Formel-2-Saison gestartet. Der 17 Jahre alte Mercedes-Junior landete im Sprint von Bahrain am Freitag auf dem 14. Platz und fuhr damit weit an den Punkten vorbei. Das Qualifying hatte Prema-Fahrer Antonelli als 18. abgeschlossen. Rodin-Pilot Zane Maloney (Barbados) gewann das erste Rennen des Jahres.