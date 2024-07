Formel 2: Antonelli profitiert von Safety Car und gewinnt

Mercedes-Junior Andrea Kimi Antonelli hat seinen ersten Sieg in einem Formel-2-Hauptrennen gefeiert. Der junge Italiener zeigte auf dem Hungaroring in Ungarn von Startplatz sechs eine starke Leistung, das Podium komplettierten Alpine-Junior Victor Martins (Frankreich/ART Grand Prix) und Richard Verschoor (Niederlande/Trident). Antonelli profitierte von zwei Safety-Car-Phasen.

Bereits zu Beginn des Rennens kollidierte Pole-Sitter Paul Aron (Estland/Hitech) mit Zane Maloney (Barbados/Rodin Motorsport), beide schieden aus. Antonelli ging in der Folge in Führung. Ein weiterer Unfall von Amaury Cordeel (Belgien/Hitech) brachte das Safety Car erneut auf die Strecke. Antonelli fiel zwar nach einem Boxenstopp einige Plätze zurück, doch auf frischen weichen Reifen holte er wieder auf. Bereits am letzten Rennwochenende in Silverstone hatte Antonelli seinen ersten Sprintsieg in der Formel 2 gefeiert.