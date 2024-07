Formel 2: Bearman raus - Premierensieg für Antonelli

Motorsport-Talent Oliver Bearman hat im ersten Rennen seit Bekanntwerden seines Aufstiegs in die Formel 1 einen empfindlichen Stimmungsdämpfer kassiert. Im Formel-2-Sprintrennen in Silverstone beschädigte der Brite, der im kommenden Jahr in der Königsklasse für Haas fahren wird, zunächst seinen Prema-Boliden und schied wenig später wegen eines Defekts aus.