Formel 2: Sprintrennen abgebrochen - O'Sullivan gewinnt

Der Brite triumphiert zum zweiten Mal in dieser Saison.

Der Regen über dem Circuit de Spa Francorchamps sorgt weiter für Probleme in der Formel 2. Beim zweiten Versuch, das Sprintrennen am Samstag zu absolvieren, wurde das Event nach einigen Runden - der Großteil davon hinter dem Safety Car - abgebrochen. Eigentlich hätten die Nachwuchsfahrer schon um 14:15 Uhr starten sollen, starker Regen verhinderte einen sicheren Start aber vorerst. Einen Sieger gab es am Abend trotzdem.