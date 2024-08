Formel 2: Goethes Premiere endet früh - Bearman siegt

SID 31.08.2024 • 15:27 Uhr Weil Franco Colapinto zu Williams in die Formel 1 hochgezogen wurde, feierte der 19-Jährige Oliver Goethe sein Debüt in der Nachwuchsserie - es geht in die Hose.

Der deutsch-dänische Nachwuchs-Rennfahrer Oliver Goethe hat ein Formel-2-Debüt zum Vergessen erlebt. Im Sprintrennen in Monza war der 19-Jährige von MP Motorsport schon gleich am Start in eine Kollision verwickelt und schied aus.

Goethe, der bis zuletzt noch in der Formel 3 unterwegs war, übernimmt bei den Rennen in Italien das Cockpit des Argentiniers Franco Colapinto, der bis zum Saisonende in der Formel 1 für Williams fahren wird.

Formel 2: Crash von Goethe direkt nach Start

Zak O'Sullivan (ART Grand Prix/Großbritannien) touchierte Goethe, der sich dann in die Leitplanke drehte. Am Sonntag hat er im Hauptrennen (10.05 Uhr/Sky) hat der Red-Bull-Junior dann noch eine weitere Chance auf seine ersten Punkte.

Den Rennsieg schnappte sich der Brite Oliver Bearman (Prema) vor Victor Martins (Frankreich/ART Grand Prix) und Joshua Dürksen (AIX Racing/Paraguay). Es ist sein zweiter Sprintsieg in dieser Saison. Im kommenden Jahr wird der Ferrari-Junior für Haas in der Formel 1 fahren.

Auch Youngster Andrea Kimi Antonelli (Prema), der am Samstagmorgen für 2025 bei Mercedes in der Formel 1 verkündet wurde, überstand den Start nicht unbeschadet. Der 18-jährige Italiener konnte zwar weiterfahren, verpasste die Top Ten aber deutlich. Am Freitag hatte er noch im ersten Training zum Großen Preis von Italien den Silberpfeil von George Russell (Großbritannien) pilotiert, die Fahrt war nach einem schweren Abflug allerdings schnell beendet.