Formel 2: Audi-Kandidat erobert in Baku Gesamtführung

Der brasilianische Rennfahrer Gabriel Bortoleto nimmt in seiner ersten Formel-2-Saison Kurs auf den Titel. Beim Hauptrennen in Baku/Aserbaidschan reichte dem 19 Jahre alten McLaren-Junior ein vierter Platz, um Isack Hadjar (Frankreich/Campos) von der Spitzenposition zu verdrängen. Hadjar, der als 14. leer ausging, liegt nun 4,5 Punkte hinter Top-Talent Bortoleto (169,5).

Da in dieser Saison nur noch die Stationen Katar (30. November/1. Dezember) und Abu Dhabi (7./8. Dezember) ausstehen, hat Invicta-Pilot Bortoleto gute Karten auf seinen nächsten Coup. Der Südamerikaner gewann 2023 als Rookie den Titel in der Formel 3 und könnte dieses Kunststück nun eine Etage höher wiederholen.

Darum steht Bortoleto im Fokus

Den Lauf am Sonntag gewann der Niederländer Richard Verschoor (Trident) von Startplatz eins vor Victor Martins (Frankreich/ART Grand Prix) und Andrea Kimi Antonelli (Italien/Prema), der ab 2025 für Mercedes in der Formel 1 fährt. Bortoleto sicherte sich durch die schnellste Runde einen Extrapunkt.

Am Samstag hatte Bortoleto im Sprint durch einen fünften Platz in der Gesamtwertung verkürzt, jetzt zog der Teenager am an diesem Wochenende punktlosen Hadjar vorbei. Bortoleto rückt dieser Tage besonders in den Fokus, weil er als Kandidat auf das freie Cockpit beim künftigen Audi-Team in der Formel 1 gilt.