Formel 2: Bortoleto jagt den nächsten Rookie-Titel

Das brasilianische Top-Talent Gabriel Bortoleto (19) bleibt in seiner ersten Formel-2-Saison weiterhin ein ernsthafter Titelkandidat. Im Sprint von Baku belegte der McLaren-Junior am Samstag den fünften Platz, er verkürzte damit den Rückstand auf Gesamtspitzenreiter Isack Hadjar (Frankreich) auf nur noch 6,5 Punkte. Am Sonntag (9.35 Uhr/Sky) steht in Aserbaidschan das Hauptrennen an, später im Jahr wird die Saison mit den Events in Katar (30. November/1. Dezember) und Abu Dhabi (7./8. Dezember) beendet.