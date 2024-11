Formel 2: Bortoleto hält die Gesamtführung

SID 30.11.2024 • 18:26 Uhr Der Brasilianer fährt ab 2025 für das künftige Audi-Team in der Formel 1 - und könnte eine Etage tiefer noch den Titel mitnehmen.

Der künftige Formel-1-Pilot Gabriel Bortoleto bleibt eine Etage tiefer in seiner Debütsaison auf Titelkurs. Der Brasilianer holte am Samstag im Formel-2-Sprint von Katar den sechsten Platz, das genügte, um seine knappe Gesamtführung zu halten. Verfolger Isack Hadjar (Frankreich/Campos) kam nach einem späten Dreher nicht über Rang vier hinaus. Bortoleto steigt im kommenden Jahr in die Formel 1 auf und fährt dann für das Sauber-Team, das ab 2026 als Audi-Werksteam unterwegs ist. Sein Teamkollege wird der Deutsche Nico Hülkenberg sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Vor dem Hauptrennen in Katar am Sonntag (13.20 Uhr/Sky) und den beiden abschließenden Läufen in Abu Dhabi (7./8. Dezember) hat Invicta-Pilot Bortoleto nun noch 2,5 Punkte Vorsprung auf Hadjar. Bortoleto gewann 2023 als Rookie den Titel in der Formel 3 und könnte dieses Kunststück nun in der Formel 2 wiederholen.