Formel 2: Dramatische Szenen! Titel-Entscheidung gefallen

Der künftige Audi-Pilot Gabriel Bortoleto hat den Titel in der Formel 2 gewonnen. Der 20 Jahre alte Brasilianer wurde in Abu Dhabi im Hauptrennen am Sonntag Zweiter. Sein Rivale Isack Hadjar (Campos Racing) blieb am Start stehen und kam nur auf Rang 19, schon im Sprint am Samstag hatte der Franzose als Sechster Punkte verloren. „Das ist der schlimmste Moment in meiner Karriere“, funkte Hadjar an die Box.