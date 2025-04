Formel 2: Keine Punkte für Goethe in Dschidda

Während sein Teamkollege siegt kann der 20-Jährige am Ende nicht mehr entscheidend aufholen.

Formel-2-Pilot Oliver Goethe hat auch im Hauptrennen von Saudi-Arabien Punkte verpasst. Der 20-Jährige kam am Roten Meer in Dschidda nicht über Platz 14 hinaus, schon im Sprintrennen am Samstag war der Red-Bull-Junior als Elfter leer ausgegangen. Sein MP-Motorsport-Teamkollege Richard Verschoor sicherte sich hingegen den Sieg.