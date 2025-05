Formel 2: Goethe verpasst Punkte erneut

Der deutsch-dänische Motorsportler Oliver Goethe hat beim Sprintrennen der Formel 2 in Imola die Punkteränge verpasst. Der 20-Jährige belegte am Samstag den zehnten Platz, er fuhr damit im sechsten Saisonrennen zum fünften Mal an den Punkten vorbei. Derweil durfte der US-Amerikaner Jak Crawford über seinen ersten Saisonsieg im Unterbau der Formel 1 jubeln.

Am Sonntag (10.00 Uhr/Sky) steht das Hauptrennen in Imola an. In diesem punkten die ersten zehn Fahrer - anders als im Sprint.