Formel 2: McLaren-Junior Dunne wieder an der Spitze

Der irische Nachwuchsrennfahrer Alex Dunne hat in der Formel 2 die Gesamtführung zurückerobert. Der 19-Jährige vom Rodin-Team wurde im Sprint von Barcelona am Samstag Zweiter und musste sich dabei nur dem Niederländer Richard Verschoor (MP Motorsport) geschlagen geben. Dunne gehört dem Nachwuchsprogramm des Formel-1-Weltmeisterteams McLaren an.