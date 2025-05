Schwieriger Monaco-Sprint für Goethe

Oliver Goethe spielt in der Formel 2 weiterhin eine Nebenrolle. Eine Woche nach seinem guten Auftritt in Imola verpasste der deutsch-dänische Nachwuchsrennfahrer beim Sprint von Monaco die Punkteränge, nach einem turbulenten Rennen und einer Zehn-Sekunden-Strafe belegte der MP-Motorsport-Pilot den zwölften Rang. Die Rennkommissare hatten ein hartes Überholmanöver Goethes geahndet.

Der Sieg am Samstag ging an den indischen Dams-Fahrer Kush Maini, der Engländer Luke Browning (Hitech) rückte durch seinen dritten Platz auf einen Punkt an Gesamtspitzenreiter Alex Dunne (Irland/Rodin) heran. Goethe sammelte in seiner ersten vollen Formel-2-Saison bislang bei zwei Rennen Punkte.