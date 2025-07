Formel 2: Goethe verpasst Punkte im Silverstone-Sprintrennen

Der Italiener Leonardo Fornaroli hat in der Formel 2 das Sprintrennen in Silverstone gewonnen. Der 20-Jährige zeigte am Samstag ein souveränes Rennen und verwies von der Pole aus den Kolumbianer Sebastián Montoya (Prema) und Invicta-Teamkollege Roman Stanek (Tschechien) auf die Plätze. Der deutsch-dänische Nachwuchspilot Oliver Goethe (MP Motorsport) blieb als Zwölfter ohne Punkte.