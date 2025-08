Formel 2: Goethe verpasst Punkte - Enges Titelrennen

Fünf Fahrer liegen an der Spitze der Meisterschaft ganz eng beisammen. Der einzige deutsche Starter versinkt im Mittelfeld.

Der Deutsch-Däne Oliver Goethe fährt weiter eine unauffällige Formel-2-Saison ohne große Ausreißer. Im Sprintrennen beim Rennwochenende in Ungarn am Samstag verpasste der Pilot von MP Motorsport als Neunter die Punkteränge knapp. Red-Bull-Junior Goethe belegt in der Meisterschaft den 16. Platz mit 17 Punkten.