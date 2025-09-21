Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
LEICHTATHLETIK-WM
FORMEL 1
DARTS
HANDBALL
US-SPORT
BASKETBALL-EM
TENNIS
RADSPORT
3. LIGA
TRANSFERMARKT
MEHR
Mehr
Formel 2>

Formel 2: Fornaroli auf Piastris Spuren

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Fornaroli auf Piastris Spuren

Der Italiener Leonardo Fornaroli behauptet seine Führung vor den letzten beiden Saisonwochenenden. Oliver Goethe geht abermals leer aus.
Fornaroli behauptete in Baku die Gesamtführung
Fornaroli behauptete in Baku die Gesamtführung
© IMAGO/SID/Laurent Lefebvre
SID
Der Italiener Leonardo Fornaroli behauptet seine Führung vor den letzten beiden Saisonwochenenden. Oliver Goethe geht abermals leer aus.

Der Italiener Leonardo Fornaroli schickt sich an, es Formel-1-Titelanwärter Oscar Piastri gleichzutun und nach dem Titel in der Formel 3 auf Anhieb auch die Formel-2-Meisterschaft zu gewinnen. Der 20-Jährige aus Piacenza betrieb im Hauptrennen in Baku nach einer Zehn-Sekunden-Strafe Schadensbegrenzung und holte als Fünfter weitere wichtige Punkte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei vier ausstehenden Rennen führt der Invicta-Pilot die Meisterschaft mit 188 Zählern an, sein erster Verfolger ist nun der US-Amerikaner Jak Crawford (Dams/169), der am Sonntag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs am Kaspischen Meer gewann.

Hauptkonkurrent geht leer aus

Fornarolis bisheriger Hauptrivale Luke Browning (Großbritannien/Team Hitech/161) blieb dagegen ebenso ohne Zähler wie der Deutsch-Däne Oliver Goethe (MP Motorsport), der nur auf Rang 17 in der Meisterschaft liegt.

Nach der Station in Aserbaidschan fährt die Formel 2 noch in Katar (29./30. November) und Abu Dhabi (6./7. Dezember).

{ "placeholderType": "MREC" }

Unter anderem dem Australier Piastri, derzeit in der Formel 1 auf Titelkurs, war das Kunststück gelungen, in aufeinanderfolgenden Jahren die Titel in der Formel 3 und 2 zu gewinnen (2020/2021).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite