Formel 2: Fornaroli auf Piastris Spuren

SID 21.09.2025 • 10:41 Uhr Der Italiener Leonardo Fornaroli behauptet seine Führung vor den letzten beiden Saisonwochenenden. Oliver Goethe geht abermals leer aus.

Der Italiener Leonardo Fornaroli schickt sich an, es Formel-1-Titelanwärter Oscar Piastri gleichzutun und nach dem Titel in der Formel 3 auf Anhieb auch die Formel-2-Meisterschaft zu gewinnen. Der 20-Jährige aus Piacenza betrieb im Hauptrennen in Baku nach einer Zehn-Sekunden-Strafe Schadensbegrenzung und holte als Fünfter weitere wichtige Punkte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei vier ausstehenden Rennen führt der Invicta-Pilot die Meisterschaft mit 188 Zählern an, sein erster Verfolger ist nun der US-Amerikaner Jak Crawford (Dams/169), der am Sonntag auf dem Hochgeschwindigkeitskurs am Kaspischen Meer gewann.

Hauptkonkurrent geht leer aus

Fornarolis bisheriger Hauptrivale Luke Browning (Großbritannien/Team Hitech/161) blieb dagegen ebenso ohne Zähler wie der Deutsch-Däne Oliver Goethe (MP Motorsport), der nur auf Rang 17 in der Meisterschaft liegt.

Nach der Station in Aserbaidschan fährt die Formel 2 noch in Katar (29./30. November) und Abu Dhabi (6./7. Dezember).

{ "placeholderType": "MREC" }