Fornaroli holt vorzeitig Formel-2-Titel

Der Italiener Leonardo Fornaroli hat sich vorzeitig den Meistertitel in der Formel 2 gesichert. Im Hauptrennen von Katar belegte der 20-Jährige vom Team Invicta Racing am Sonntag den zweiten Platz und machte damit den Titelgewinn perfekt.
Formel-2-Meister steht fest
Dem Italiener gelingt ein Jahr nach dem Gewinn der Formel-3-Meisterschaft auch der Triumph in der höheren Klasse.
© IMAGO/SID/Joao Filipe
Beim Saisonfinale am kommenden Wochenende in Abu Dhabi kann er nicht mehr abgefangen werden. Fornaroli hatte im Vorjahr die Formel 3 gewonnen, nun gelang ihm dieses Kunststück auch in der nächsthöheren Klasse.
Fornaroli wurde bereits mehrfach mit der Formel 1 in Verbindung gebracht, den Italiener zeichnet eine konstant schnelle und gleichzeitig besonnene Fahrweise aus. Die Formel-3-Meisterschaft gewann er ohne einen Rennsieg, in der Formel 2 punktete er vor allem in der zweiten Saisonhälfte stark.
Den Sieg in Lusail holte sich der Franzose Victor Martins (ART) vor Fornaroli und dem Iren Alex Dunne (Rodin). Der Deutsch-Däne Oliver Goethe schied früh wegen eines technischen Defekts aus.