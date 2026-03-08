Formel 2: Goethe verpasst Podest in Melbourne knapp

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat zum Auftakt der Formel-2-Saison gleich stark gepunktet. Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport wurde im Hauptrennen von Melbourne Vierter und stellte damit sein bislang bestes Ergebnis im Unterbau der Königsklasse ein.
Goethe glänzt in der Formel 2
Der Sieg ging an den Bulgaren Nikola Zolow (Campos) vor Rafael Camara (Brasilien/Invicta) und Laurens van Hoepen (Niederlande/Trident).
Im Sprint am Samstag, den Joshua Dürksen (Paraguay/Invicta) gewann, hatte Goethe nach einem guten Start zwischenzeitlich auf Rang zwei gelegen. In einem turbulenten Kurzrennen verpasste er aber als 18. letztlich die Punkteränge deutlich.
In der Formel 3 gingen die ersten Siege der Saison an Ugo Ugochukwu (USA/Campos) im Hauptrennen und Bruno del Pino (Spanien/Van Amersfoort) im Sprint.
Goethe ist in diesem Jahr der einzige Fahrer unter deutscher Lizenz in den beiden Nachwuchsklassen.
Tim Tramnitz, 2025 Gesamtvierter in der Formel 3, wechselte als BMW-Werksfahrer in den GT-Sport. Zuvor war er einige Jahre lang von Red Bull gefördert worden.