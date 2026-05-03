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F2: Nullnummer für Goethe im Regen von Miami

Deutsche Nullnummer im Regen

Schon im Sprint hatte der deutsch-dänische Rennfahrer die Punkteränge verpasst.
Keine Punkte für Goethe in Miami
Keine Punkte für Goethe in Miami
© picture-alliance/Paul Vaicle/DPPI/SID/Xavi Bonilla
SID
Schon im Sprint hatte der deutsch-dänische Rennfahrer die Punkteränge verpasst.

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat ein enttäuschendes Wochenende in Miami erlebt.

Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport schied am Sonntag im vom Regen beeinflussten Hauptrennen der Formel 2 schon in der vierten Runde aus, nachdem er auf der Start-Ziel-Geraden die Kontrolle über sein Auto verloren und in die Streckenbegrenzung gekracht war. Schon im Sprint am Vortag war Goethe als Elfter ohne Punkte geblieben.

Deutscher Teamkollege siegt

In einem turbulenten Rennen, das von mehreren Safety-Car-Phasen geprägt wurde, sicherte sich Goethes Teamkollege Gabriele Mini aus Italien den Sieg. Für Nikola Zolow (Campos), der den Sprint gewonnen und seinen zweiten Saisonerfolg gefeiert hatte, war das Rennen nach einer Kollision in Runde eins schon früh beendet. In der Gesamtwertung bleibt der Bulgare aber dennoch vorne.

Die Formel 2 lieferte einen möglichen ersten Vorgeschmack auf das vierte Rennen des Jahres in der Formel 1. Aufgrund möglicher Wetterkapriolen verlegten die Organisatoren den Start nach vorne, der Große Preis von Miami beginnt nun bereits um 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ/Sky).

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