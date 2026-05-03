F2: Nullnummer für Goethe im Regen von Miami

SID 03.05.2026 • 16:52 Uhr Schon im Sprint hatte der deutsch-dänische Rennfahrer die Punkteränge verpasst.

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat ein enttäuschendes Wochenende in Miami erlebt.

Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport schied am Sonntag im vom Regen beeinflussten Hauptrennen der Formel 2 schon in der vierten Runde aus, nachdem er auf der Start-Ziel-Geraden die Kontrolle über sein Auto verloren und in die Streckenbegrenzung gekracht war. Schon im Sprint am Vortag war Goethe als Elfter ohne Punkte geblieben.

Deutscher Teamkollege siegt

In einem turbulenten Rennen, das von mehreren Safety-Car-Phasen geprägt wurde, sicherte sich Goethes Teamkollege Gabriele Mini aus Italien den Sieg. Für Nikola Zolow (Campos), der den Sprint gewonnen und seinen zweiten Saisonerfolg gefeiert hatte, war das Rennen nach einer Kollision in Runde eins schon früh beendet. In der Gesamtwertung bleibt der Bulgare aber dennoch vorne.