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Formel 2: Mini baut Gesamtführung aus - Strecke trocknet

Mini baut F2-Gesamtführung aus

Dem Italiener genügt ein dritter Platz, um Montréal als Spitzenreiter zu verlassen. Der Regen gönnt sich vor dem Formel-1-Rennen zumindest eine Pause.
Gabriele Mini verlässt Kanada als Führender
Gabriele Mini verlässt Kanada als Führender
© Getty Images/AFP/SID/CLIVE MASON
SID
Dem Italiener genügt ein dritter Platz, um Montréal als Spitzenreiter zu verlassen. Der Regen gönnt sich vor dem Formel-1-Rennen zumindest eine Pause.

Der Italiener Gabriele Mini hat am Rennwochenende in Kanada die Gesamtführung in der Formel 2 übernommen. Im Sprint am Samstag holte der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine den zweiten Platz im Sprint, im Hauptrennen am Sonntag fuhr er auf abtrocknender Strecke als Dritter erneut auf das Podest.

Vor Mini holte der Norweger Martinius Stenshorne seinen ersten Sieg in der Nachwuchsrennserie, Zweiter wurde dessen Rodin-Teamkollege Alex Dunne aus Irland. Mini ist bei MP Motorsport Teamkollege von Oliver Goethe, der deutsch-dänische Rennfahrer kam am Sonntag nicht ins Ziel.

Interessant war der Blick auf die Formel 2 auch hinsichtlich der Wetterbedingungen in Montréal. Am Vormittag hatte es geregnet, beim Rennen waren dann zumindest Teile der Strecke noch feucht. Weitere Schauer sind möglich, der Grand Prix der Formel 1 am Sonntagabend (22.00 Uhr MESZ/Sky) könnte auf nasser Strecke stattfinden. Die Piloten sind mit den in diesem Jahr neuen Autos mit neuen Hybridmotoren noch nie unter solchen Bedingungen gefahren.

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