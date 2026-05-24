Formel 2: Mini baut Gesamtführung aus - Strecke trocknet

SID 24.05.2026 • 19:53 Uhr Dem Italiener genügt ein dritter Platz, um Montréal als Spitzenreiter zu verlassen. Der Regen gönnt sich vor dem Formel-1-Rennen zumindest eine Pause.

Der Italiener Gabriele Mini hat am Rennwochenende in Kanada die Gesamtführung in der Formel 2 übernommen. Im Sprint am Samstag holte der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine den zweiten Platz im Sprint, im Hauptrennen am Sonntag fuhr er auf abtrocknender Strecke als Dritter erneut auf das Podest.

Vor Mini holte der Norweger Martinius Stenshorne seinen ersten Sieg in der Nachwuchsrennserie, Zweiter wurde dessen Rodin-Teamkollege Alex Dunne aus Irland. Mini ist bei MP Motorsport Teamkollege von Oliver Goethe, der deutsch-dänische Rennfahrer kam am Sonntag nicht ins Ziel.