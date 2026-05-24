Formel 2: Mini baut Gesamtführung aus - Strecke trocknet

Der Italiener Gabriele Mini hat am Rennwochenende in Kanada die Gesamtführung in der Formel 2 übernommen. Im Sprint am Samstag holte der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine den zweiten Platz im Sprint, im Hauptrennen am Sonntag fuhr er auf abtrocknender Strecke als Dritter erneut auf das Podest.
Mini baut F2-Gesamtführung aus
Dem Italiener genügt ein dritter Platz, um Montréal als Spitzenreiter zu verlassen. Der Regen gönnt sich vor dem Formel-1-Rennen zumindest eine Pause.
Gabriele Mini verlässt Kanada als Führender
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Vor Mini holte der Norweger Martinius Stenshorne seinen ersten Sieg in der Nachwuchsrennserie, Zweiter wurde dessen Rodin-Teamkollege Alex Dunne aus Irland. Mini ist bei MP Motorsport Teamkollege von Oliver Goethe, der deutsch-dänische Rennfahrer kam am Sonntag nicht ins Ziel.
Interessant war der Blick auf die Formel 2 auch hinsichtlich der Wetterbedingungen in Montréal. Am Vormittag hatte es geregnet, beim Rennen waren dann zumindest Teile der Strecke noch feucht. Weitere Schauer sind möglich, der Grand Prix der Formel 1 am Sonntagabend (22.00 Uhr MESZ/Sky) könnte auf nasser Strecke stattfinden. Die Piloten sind mit den in diesem Jahr neuen Autos mit neuen Hybridmotoren noch nie unter solchen Bedingungen gefahren.