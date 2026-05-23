Mini übernimmt F2-Gesamtführung

Der Italiener holt im Sprint von Montréal den zweiten Platz.
Gabriele Mini in Montréal
Auch in der Formel 2 steht ein Italiener ganz vorne: Gabriele Mini holte am Samstag im Sprint der Nachwuchsserie in Montréal den zweiten Platz und übernahm damit die Gesamtführung.

Der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine musste sich nur dem Mexikaner Noel León (Campos) geschlagen geben.

Goethe landet auf Rang zehn

Mini ist bei MP Motorsport Teamkollege von Oliver Goethe, der deutsch-dänische Rennfahrer wurde im Sprint Zehnter.

Die Formel 2 trägt in Kanada am Sonntag (18.05 Uhr MESZ/Sky) auch ihr Hauptrennen aus, dieses gehört zum Rahmenprogramm der Formel 1. Dort führt in Kimi Antonelli ein noch jüngerer Italiener die WM an: Der Mercedes-Pilot ist erst 19 Jahre alt.

