Formel 2: Goethe erstmals auf dem Podest

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat in einer bislang schwierigen Saison einen Premierenerfolg in der Formel 2 gefeiert. Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport holte im Hauptrennen von Spielberg den dritten Platz, damit stand er erstmals seit seiner Ankunft im Jahr 2024 im Unterbau der Königsklasse auf dem Podium.
Formel 2: Premiere für Goethe
Vor ihm landeten nur die beiden Titelkandidaten, der Bulgare Nikola Zolow (Campos) gewann vor Goethes Teamkollegen Gabriele Mini aus Italien – im Klassement wurde es dadurch noch enger.
Formel 2: Goethe zum zweiten Mal in den Punkten
Mini hat nun nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Zolow, am kommenden Wochenende erreicht die Formel 2 in Silverstone ihre Saisonhalbzeit. Goethe hat mit dem Titelkampf nichts zu tun, er holte am Sonntag überhaupt erst zum zweiten Mal Punkte in diesem Jahr.
Der gebürtige Londoner hatte es Ende 2023 als großes Talent in die Nachwuchsförderung des Formel-1-Teams Red Bull geschafft, die zuvor auch spätere Weltmeister wie Sebastian Vettel und Max Verstappen durchlaufen hatten. Vor der aktuellen Saison allerdings trennte sich Red Bull von Goethe, etwa zur gleichen Zeit schied auch der Deutsche Tim Tramnitz aus dem Juniorprogramm aus.