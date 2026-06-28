Formel 2: Goethe erstmals auf dem Podest

SID 28.06.2026 • 12:01 Uhr Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hatte in dieser Saison bislang wenig Grund zur Freude.

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe hat in einer bislang schwierigen Saison einen Premierenerfolg in der Formel 2 gefeiert. Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport holte im Hauptrennen von Spielberg den dritten Platz, damit stand er erstmals seit seiner Ankunft im Jahr 2024 im Unterbau der Königsklasse auf dem Podium.

Vor ihm landeten nur die beiden Titelkandidaten, der Bulgare Nikola Zolow (Campos) gewann vor Goethes Teamkollegen Gabriele Mini aus Italien – im Klassement wurde es dadurch noch enger.

Formel 2: Goethe zum zweiten Mal in den Punkten

Mini hat nun nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Zolow, am kommenden Wochenende erreicht die Formel 2 in Silverstone ihre Saisonhalbzeit. Goethe hat mit dem Titelkampf nichts zu tun, er holte am Sonntag überhaupt erst zum zweiten Mal Punkte in diesem Jahr.