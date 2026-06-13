Formel 2: Mini baut Führung aus - US-Hoffnung Herta ärgert sich

Der Italiener Gabriele Mini (MP Motorsport) hat in Barcelona seine Gesamtführung in der Formel 2 ausgebaut. Im Sprint am Samstag fuhr der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine auf den zweiten Platz, schneller war im Kurzrennen nur der Inder Kush Maini (ART).
Drama um Cadillac-Hoffnung
Hinter Mini spielte sich indes ein kleines Drama um den Amerikaner Colton Herta ab. Der 26-Jährige war bereits acht Jahre lang in der US-IndyCar-Serie unterwegs, wurde dort zum Star und 2024 Vizemeister. Nun will er möglichst bald mit dem Cadillac-Team in die Formel 1 aufsteigen, der Rennstall wünscht sich einen Amerikaner im Cockpit. Die dafür nötige „Super-Lizenz“ soll Herta, der deutlich älter ist als viele Konkurrenten, in der Formel 2 erwerben – am Samstag warf er aber seinen ersten Podestplatz weg.
Herta erkämpfte sich im Hitech-Boliden zunächst den dritten Platz und griff dann Mini für Rang zwei an. Ein unnötiger Verbremser sorgte dann aber für den Ausritt ins Kiesbett, am Ende stand nur Rang fünf – es war immer noch sein Bestwert im Rookie-Jahr. Herta entschuldigte sich gleich danach bei seinem Team, „das war inakzeptabel“, funkte er an die Box.