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Formel 2: Mini baut Führung aus - US-Hoffnung Herta ärgert sich

Drama um Cadillac-Hoffnung

An der Spitze festigt der Italiener seine Position. Herta, der bald in der Formel 1 fahren soll, leistet sich einen folgenschweren Fehler.
Colton Herta ist noch nicht so recht angekommen
Colton Herta ist noch nicht so recht angekommen
© picture-alliance/DeFodi Images/SID/Diogo Cardoso
SID
An der Spitze festigt der Italiener seine Position. Herta, der bald in der Formel 1 fahren soll, leistet sich einen folgenschweren Fehler.

Der Italiener Gabriele Mini (MP Motorsport) hat in Barcelona seine Gesamtführung in der Formel 2 ausgebaut. Im Sprint am Samstag fuhr der 21-Jährige aus dem Nachwuchsprogramm von Alpine auf den zweiten Platz, schneller war im Kurzrennen nur der Inder Kush Maini (ART).

Hinter Mini spielte sich indes ein kleines Drama um den Amerikaner Colton Herta ab. Der 26-Jährige war bereits acht Jahre lang in der US-IndyCar-Serie unterwegs, wurde dort zum Star und 2024 Vizemeister. Nun will er möglichst bald mit dem Cadillac-Team in die Formel 1 aufsteigen, der Rennstall wünscht sich einen Amerikaner im Cockpit. Die dafür nötige „Super-Lizenz“ soll Herta, der deutlich älter ist als viele Konkurrenten, in der Formel 2 erwerben – am Samstag warf er aber seinen ersten Podestplatz weg.

Herta erkämpfte sich im Hitech-Boliden zunächst den dritten Platz und griff dann Mini für Rang zwei an. Ein unnötiger Verbremser sorgte dann aber für den Ausritt ins Kiesbett, am Ende stand nur Rang fünf – es war immer noch sein Bestwert im Rookie-Jahr. Herta entschuldigte sich gleich danach bei seinem Team, „das war inakzeptabel“, funkte er an die Box.

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