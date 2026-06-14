Formel 2: US-Hoffnung Herta tut sich schwer

SID 14.06.2026 • 12:56 Uhr Der US-Amerikaner ist aus dem IndyCar in die Formel 2 umgestiegen, um den "Führerschein" für die Königsklasse zu erwerben.

Der amerikanische IndyCar-Star Colton Herta kommt im Rennen um eine Startberechtigung für die Formel 1 weiterhin schwer voran. Der 26-Jährige blieb im Hauptrennen der Formel 2 in Barcelona am Sonntag als 15. ohne Punkte, am Samstag hatte er durch einen späten Fahrfehler im Sprint seinen ersten Podestplatz weggeworfen.

„Das war inakzeptabel“, funkte er an die Box, am Sonntag bewegte er sich dann nach einem Start von Rang acht lange in den Top 10, ging am Ende aber leer aus.

Herta benötigt Punkte, will er künftig wie geplant für Cadillac in der Formel 1 antreten. Das neue US-Team, derzeit mit Sergio Perez (Mexiko) und Valtteri Bottas (Finnland) unterwegs, wünscht sich einen Amerikaner im Cockpit und hat Herta ausgewählt. Der Kalifornier war bereits acht Jahre lang in der IndyCar-Serie unterwegs, wurde dort zum Star und 2024 Vizemeister.

Für die Formel 1 benötigt er allerdings eine „Super-Lizenz“, zu erwerben über ein Punktesystem. In der Formel 2 müsste er in diesem Jahr Achter der Gesamtwertung werden, um im kommenden Jahr in der Königsklasse startberechtigt zu sein. Derzeit liegt Herta deutlich außerhalb der Top 10.