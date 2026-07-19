Formel 2: Herta punktet für die Formel 1 - Deutscher raus

SID 19.07.2026 • 11:43 Uhr Der US-Star braucht Punkte, um künftig wie geplant für Cadillac in der Formel 1 zu fahren.

Der US-amerikanische IndyCar-Star Colton Herta hat erstmals nach sieben erfolglosen Anläufen wieder Punkte in der Formel 2 gesammelt – der „Führerschein“ für die Formel 1 ist aber weiterhin deutlich entfernt. Beim Sieg des Brasilianers Rafael Camara profitierte der 26-Jährige in Belgien von einem chaotischen Rennverlauf und fuhr als Achter vier Punkte ein. Davon braucht Herta aber deutlich mehr, will er künftig wie geplant für Cadillac in der Formel 1 antreten.

Das neue US-Team, derzeit mit Sergio Perez (Mexiko) und Valtteri Bottas (Finnland) unterwegs, wünscht sich einen Amerikaner im Cockpit und hat Herta ausgewählt. Für die Formel 1 benötigt Herta allerdings eine „Super-Lizenz“. In der Formel 2 müsste er in diesem Jahr Achter der Gesamtwertung werden, um im kommenden Jahr in der Königsklasse startberechtigt zu sein. Derzeit liegt er auf dem 17. Rang.

Für den deutsch-dänischen Rennfahrer Oliver Goethe endete das Rennen schon in der ersten Runde, sein Auto fuhr nicht mehr weiter. Wegen eines Unfalls wurde das Rennen zwischenzeitlich unterbrochen. Weil die Top-Fahrer noch nicht ihren verpflichtenden Boxenstopp absolviert hatten, wurde Herta nach vorne gespült.