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Künftiger F1-Pilot mehr und mehr in Not

Künftiger F1-Pilot langsam in Not

Während Red-Bull-Junior Zolow als Titelfavorit in die Sommerpause geht, verpasst der künftige F1-Pilot Herta dringend benötigte Punkte.
Colton Herta braucht in der Formel 2 dringend Punkte
Colton Herta braucht in der Formel 2 dringend Punkte
© IMAGO/PsnewZ
SID
Während Red-Bull-Junior Zolow als Titelfavorit in die Sommerpause geht, verpasst der künftige F1-Pilot Herta dringend benötigte Punkte.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Spitzenreiter Nikola Zolow und Verfolger Gabriele Mini im Titelkampf der Formel 2 setzt sich fort.

Nachdem der Italiener Mini am Vortag an Red-Bull-Junior Zolow herangerückt war, verschaffte sich dieser im Hauptrennen am Sonntag in Ungarn wieder etwas Luft. Zolow (Campos) reichte ein siebter Platz, um seinen Vorsprung auf 20 Punkte auszubauen. Mini (MP Motorsport) wurde Neunter.

Herta braucht dringend Punkte

Den Sieg sicherte sich der Mexikaner Noel León (Campos). Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe sowie der US-Amerikaner Colton Herta verpassten einmal mehr die Punkteränge.

Herta, der künftig für Cadillac in der Formel 1 antreten will, jagt weiter nach der „Super-Lizenz“, dem „Führerschein“ für die Königsklasse des Motorsports. Dafür müsste er in der Gesamtwertung der Formel 2 Achter werden. Derzeit hat Herta 39 Zähler Rückstand. Ihm verbleiben noch fünf Stationen im weiteren Saisonverlauf der Formel 2.

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