Künftiger F1-Pilot mehr und mehr in Not

Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Spitzenreiter Nikola Zolow und Verfolger Gabriele Mini im Titelkampf der Formel 2 setzt sich fort.
Künftiger F1-Pilot langsam in Not
Nachdem der Italiener Mini am Vortag an Red-Bull-Junior Zolow herangerückt war, verschaffte sich dieser im Hauptrennen am Sonntag in Ungarn wieder etwas Luft. Zolow (Campos) reichte ein siebter Platz, um seinen Vorsprung auf 20 Punkte auszubauen. Mini (MP Motorsport) wurde Neunter.
Herta braucht dringend Punkte
Den Sieg sicherte sich der Mexikaner Noel León (Campos). Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe sowie der US-Amerikaner Colton Herta verpassten einmal mehr die Punkteränge.
Herta, der künftig für Cadillac in der Formel 1 antreten will, jagt weiter nach der „Super-Lizenz“, dem „Führerschein“ für die Königsklasse des Motorsports. Dafür müsste er in der Gesamtwertung der Formel 2 Achter werden. Derzeit hat Herta 39 Zähler Rückstand. Ihm verbleiben noch fünf Stationen im weiteren Saisonverlauf der Formel 2.