Nach Nullnummer von Zolow: Mini verkürzt Rückstand

SID 25.07.2026 • 15:14 Uhr Der Italiener Gabriele Mini profitiert von einem Ausfall des Red-Bull-Juniors.

Gabriele Mini hat im Titelkampf der Formel 2 den Rückstand zu Spitzenreiter Nikola Zolow verkürzt. Während der Italiener im Sprint von Ungarn einen souveränen Sieg feierte, musste sein bulgarischer Kontrahent nach einer Kollision mit Sebastian Montoya (Prema Racing) seinen Wagen vorzeitig abstellen.

Mini (MP Motorsport) sammelte dank seines zweiten Saisonerfolges und der schnellsten Runde elf Punkte. In der Gesamtwertung liegt er vor dem Hauptrennen am Sonntag (11.25 Uhr MESZ/Sky) nur noch 16 Zähler hinter Red-Bull-Junior Zolow (Campos).

Der deutsch-dänische Rennfahrer Oliver Goethe belegte Rang zwölf und verpasste die Punkteränge deutlich. Auch der US-Amerikaner Colton Herta, der künftig für Cadillac in der Formel 1 antreten will, blieb ohne Zähler.