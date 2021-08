Formel 3: David Schumacher verpasst Podium als Vierter knapp

Bereits am Samstag war der Sohn von Ralf Schumacher in den ersten beiden Rennen des Wochenendes mit den Plätzen sechs und acht in die Punkte gefahren. Damit gelang es ihm nun erstmals, in drei Rennen in Folge zu punkten. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Cousin von Formel-1-Pilot Mick Schumacher nach zwölf Saisonrennen auf den zwölften Rang.