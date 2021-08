Podest und Punkte: David Schumacher holt Zählbares in der Formel 3

In der vergangenen Saison hatte der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher in der Formel 3 debütiert und bis zu diesem Sommer auf seine ersten Punkte gewartet. Anfang Juli gewann er dann ein Rennen in Spielberg - und fuhr seitdem in fünf von sieben Läufen in die Top 10.