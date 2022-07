Formel 3: Hadjar gewinnt den Sprint in Silverstone

In der Gesamtwertung verlor Arthur Leclerc (Prema) weiter an Boden, der jüngere Bruder von Formel-1-Star Charles Leclerc landete nur auf Rang acht. Martins, gefördert in der Junior-Akademie von Alpine, führt den Kampf um den Titel nun mit sieben Punkten Vorsprung auf Roman Stanek (Tschechien/Trident) an, Hadjar rückte durch seinen zweiten Saisonsieg auf Rang drei vor. Ein Deutscher Fahrer war im "Home of British Motor Racing" nicht am Start.