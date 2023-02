Motorsport: Neustart für Sophia Flörsch bei Berliner Rennstall

Die 22-Jährige aus München wird in der kommenden Formel-3-Saison für das Team PHM Racing starten. Dies teilte der Berliner Rennstall am Donnerstag mit. Flörsch, im November 2018 bei einem schweren Unfall in Macau verletzt, war in den vergangenen beiden Jahren insbesondere in verschiedenen Langstreckenmeisterschaften unterwegs. (HINTERGRUND: Neue deutsche Hoffnung für die Formel 1 - das steckt hinter PHM Racing)