Formel 3: Flörsch holt erste Punkte

Rennfahrerin Sophia Flörsch hat ihre ersten Punkte der Formel-3-Saison ergattert. Die 22-jährige Münchnerin kämpfte sich am Sonntag bei der fünften Saisonstation in Spielberg im Hauptrennen vom 21. Startplatz bis auf Position neun nach vorne. Am Samstag im Sprint hatte die PHM-Pilotin sich bei nasser Strecke noch mit Rang 19 begnügen müssen.