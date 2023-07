Formel 3: Goethe scheidet aus, Flörsch 14.

Motorsporttalent Oliver Goethe und Sophia Flörsch haben im chaotischen Sprintrennen der Formel 3 in Spa die Top Ten verpasst. Der 18-jährige Goethe, der zuletzt im Trident-Rennwagen mit starken Ergebnissen überzeugt hatte, schied am Samstag in Belgien in der fünften Runde aus. Flörsch beendete das Rennen im PHM auf dem 14. Platz.