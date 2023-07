Formel 3: Keine Punkte für Flörsch und Goethe

Der Sieg am Samstag ging an den Argentinier Franco Colapinto, der von Williams geförderte MP-Pilot blieb bei einsetzendem Regen auf Trockenreifen. Tatsächlich waren nur Teile der Strecke nennenswert nass, schnell trocknete der Kurs ab. Goethes brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto pokerte ebenfalls erfolgreich mit den Slicks und baute als Zweiter seine Meisterschaftsführung weiter aus.

Flörsch hatte am vergangenen Sonntag in Spielberg ein kleines Motorsport-Drama erlebt. Zunächst fuhr sie als erste Frau in der Formel 3 in die Punkteränge - am Abend wurde sie wegen eines Verstoßes gegen das Technische Reglement allerdings disqualifiziert.