Goethe macht Teamkollege Bortoleto zum Formel-3-Meister

Der Brasilianer Gabriel Bortoleto hat den Meistertitel in der Formel 3 bereits nach dem Qualifying für die letzten beiden Saisonrennen in der Tasche. Weil sich weder der Este Paul Aron noch der Spanier Pepe Marti die Pole Position in Monza sicherte, können auch die beiden letzten Verfolger den 18-Jährigen nicht mehr von Rang eins in der Gesamtwertung verdrängen. In der Formel 3 erhält der Beste im Qualifying zwei Punkte.