Formel 3: Flörsch Elfte beim Saisonhighlight Macau

Fünf Jahre nach ihrem Horrorcrash bei Tempo 270 hat Rennfahrerin Sophia Flörsch beim Formel-3-Highlight in Macau ein gutes Ergebnis erzielt. Die Münchnerin belegte beim Straßenkursklassiker in Fernost, bei dem schon Michael Schumacher und Ayrton Senna in ganz jungen Jahren triumphiert hatten, nach einer Aufholjagd den elften Platz. Oliver Goethe wurde Neunter beim Sieg des Briten Luke Browning.