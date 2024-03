Formel 3: Tramnitz überzeugt beim Debüt

Das deutsche Motorsport-Talent Tim Tramnitz hat gleich bei seinem Debüt in der Formel 3 einen starken Eindruck hinterlassen. Der 19-Jährige fuhr im Sprint von Bahrain am Freitag auf den fünften Platz, von Rang sechs war er ins Rennen gegangen.

Tramnitz ist in diesem Jahr in die dritthöchste Klasse aufgestiegen, seit dem vergangenen Jahr gehört er zu Red Bulls Juniorkader.

Seine größten Erfolge im Formelsport waren bislang die Vizemeisterschaften in der ADAC Formel 4 und der italienischen Formel 4 im Jahr 2021. Im vergangenen Jahr wurde Tramnitz zudem Dritter in der Formula Regional Europameisterschaft.

Der Rennsieg am Samstag ging an den erst 16 Jahre alten Briten Arvid Lindblad (Prema). Der dänisch-deutsche Rennfahrer Oliver Goethe (Campos) wurde Neunter, Sophia Flörsch (Van Amersfoort) belegte Platz 23. Am Samstag (10.00 Uhr) steigt in Bahrain noch das Hauptrennen des ersten Saison-Wochenendes.