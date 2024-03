Formel 3: Tramnitz verpasst Punkteränge

Das deutsche Motorsporttalent Tim Tramnitz hat bei der zweiten Saisonstation der Formel 3 in Melbourne/Australien zunächst nicht an seine furiosen Auftritte von Bahrain anknüpfen können. Der 19-Jährige vom niederländischen Team MP Motorsport belegte im Sprintrennen den 14. Rang, beim Saisonstart in der Wüste hatte der Rookie als Dritter und Fünfter überrascht.